A coreografia adotada por Alexandre de Moraes na análise do pedido de desbloqueio do X no Brasil inclui um ato de contrição. Num esforço para recolocar sua plataforma no ar antes do primeiro turno das eleições municipais, Elon Musk executou movimentos que se assemelham a uma rendição. Moraes sinalizou, porém, que não tem pressa. Tem apenas novas exigências. Em petição levada ao Supremo na última quinta-feira, o X anotou que cumpriu todas as determinações de Moraes. Pediu a imediata reativação da plataforma. Na sexta-feira, um despacho de Moraes impôs a Musk uma nova contradança. O magistrado admitiu, por assim dizer, a rendição. Mas condicionou o desbloqueio a novos pré-requisitos.