Além da rendição, Moraes impõe a Elon Musk um ato de contrição

O magistrado também registrou que a empresa de Musk atendeu à exigência de nomear uma representante legal no país. "A X Brasil comprovou a indicação, em juízo, de pessoa física representante legal em território nacional, como requisito essencial para o retorno imediato de suas atividades."

Entretanto, Moraes informou que a rede social de Musk não será reativada antes de pagar um par de novas multas. Uma, de R$ 10 milhões, decorre da manobra que liberou o acesso dos brasileiros ao X na semana passada. Coisa urdida com o propósito de driblar o bloqueio judicial, constatou a Anatel. Outra multa, de R$ 300 mil, é cobrada da representante legal do X no Brasil.

De resto, Moraes cobrou esclarecimentos da empresa X e da Starlink, outro empreendimento de Musk, sobre a liquidação de multas antigas de R$ 18,3 milhões. A cifra foi confiscada de contas bancárias das duas empresas. A Starlink recorreu. O ministro indaga se a empresa abdicará do recurso, ainda pendente de julgamento.

Num trecho do seu despacho, Moraes foi ao ponto: "O término da suspensão do funcionamento da rede X em território nacional e, consequentemente, o retorno imediato de suas atividades dependem unicamente do cumprimento integral da legislação brasileira e da absoluta observância às decisões do Poder Judiciário, em respeito à soberania nacional."

Até aqui, Musk dedicava-se a escarnecer da autoridade de Moraes. Chamou-o de "ditador". Fustigou-o com uma sequência de memes. Defendeu o seu impeachment. Insinuou que não sossegaria enquanto o magistrado não fosse preso.

Súbito, a equipe de advogados do X informou que que a empresa passaria a operar dentro do quadrado do devido processo legal. Com suas novas exigências, Moraes esclarece que, para reativar sua plataforma, Musk ainda precisará ajoelhar no milho. O balé inclui a hipótese de um novo recurso judicial. Nessa hipótese, a volta do X pode, no limite, ser retardada para uma data qualquer depois das eleições municipais.