Biden diz que morte é 'justiça'; Rússia fala em 'assassinato político'

"O ataque que matou Nasrallah ocorreu no contexto mais amplo do conflito que começou com o massacre do Hamas em 7 de outubro de 2023", disse.

"Nasrallah, no dia seguinte, tomou a fatídica decisão de se unir ao Hamas e abrir o que ele chamou de "frente norte" contra Israel", afirmou Biden.

Lavrov chama ato de "assassinato político"

Em Nova York, o chanceler russo Sergei Lavrov chamou o ato de "um assassinato político" e criticou o Ocidente por uma postura "jubilante" quando um inimigo é morto.

Lavrov defendeu que Israel "pare o uso de método terroristas" e chamou os assassinatos de "atos cínicos".

Em sua avaliação, Israel quer criar bases para que os EUA sejam "engolidos" no conflito. "E, para isso, precisam provocar o Irã", disse. Segundo Lavrov, os iranianos têm sido "responsáveis".