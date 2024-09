Líder do Hezbollah sucumbiu à sentença de morte de Netanyahu

Erros acumulados

A preocupação com a segurança pessoal de Nasrallah cresceu depois da explosão de pagers e walkie-talkies, organizado certamente pelo Mossad, o serviço secreto de Israel.

Como tal prática é considerada excessiva e ilegítima pelo direito internacional, Israel não admitiu a autoria.

A lembrar. Num erro estratégico considerado grave pelos 007 do serviço secreto do Ocidente, Nasrallah anunciou, publicamente, a troca dos celulares, ensejadores de localizações e interceptações dos seus sinais, pelos pagers e walkie-talkies, com comunicação não rastreável.

Com isso, o Mossad agiu antes da entrega dos equipamentos comprados e transformou-os em bombas portáteis. Tal episódio com os aparelhos de comunicação foi sentido como desmoralizante pelo chefe Talal Hamiyar, responsável pelas operações clandestinas do Hezbollah e membro do Conselho da Jihad. O chefe máximo, Nashallah, foi, então, levado a um bunker dado como seguro.

Para surpresa, a violência aumentou e veio o ataque aéreo da segunda feira (23), com 500 mortes, a incluir 35 crianças e 58 mulheres.