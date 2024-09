Na política, aquele que inventa pretextos para que alguma coisa não seja feita acaba sendo surpreendido por alguém que está fazendo a coisa. Um dia depois de Lula ter cancelado visita que faria no sábado, com Guilherme Boulos, à periferia de São Paulo, o vice-presidente Geraldo Alckmin estendeu a mão para Tabata Amaral. Lula alegou que precisava descansar, pois mal chegou de Nova York e já embarca, neste domingo, para o México, onde prestigiará a posse da nova presidente mexicana Claudia Sheinbaum. Alheio às dificuldades de Boulos, que disputa com Ricardo Nunes e Pablo Marçal uma vaga no segundo turno da corrida à prefeitura paulistana, Alckmin ornamentou com sua presença comício de Tabata na Vila Missionária, bairro periférico onde a candidata do PSB cresceu.