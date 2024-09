Tabata usa mesma estética dos vídeos sobre Marçal agora para atacar Nunes

A candidata Tabata Amaral (PSB) está utilizando a mesma estética dos vídeos contra Pablo Marçal (PRTB) agora para atacar o prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Em peça divulgada em suas redes, Tabata enumera as denúncias que surgiram contra o prefeito durante a campanha: contratos sem licitação e com indícios de combinação de preços, as investigações da máfia das creches, a compra de armadilhas do mosquito da dengue, entre outras.

O vídeo ressalta também a ligação de Nunes com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que indicou o candidato a vice, o coronel Mello Araújo.