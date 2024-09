Eleições municipais entram na reta final com últimas pesquisas e debates

O presidente Lula ainda cumpre agenda internacional. Depois de passar a semana nos Estados Unidos, ele viajou para o México, onde participa do Fórum México-Brasil, de encontro com o atual presidente López Obrador e da posse da presidenta eleita, Cláudia Sheinbaum. Ele volta ao país a tempo de participar de eventos de campanha de aliados antes do pleito de domingo.

Em Brasília, o Ministério do Planejamento divulga na segunda detalhes dos órgãos afetados por bloqueio de R$ 2,1 bilhões do Orçamento. E está marcado para terça o depoimento de Carla Zambelli no STF, no processo em que é ré por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. A data foi remarcada porque a deputada não compareceu para depor na última quinta sob alegações médicas.

No Esporte, serão disputados os jogos de ida da Copa do Brasil na quarta-feira. Atlético-MG e Vasco se enfrentam às 19h15, e Flamengo e Corinthians entram em campo às 21h45. E no domingo ocorre a final da Copa do Mundo de Futsal. O Brasil venceu o Marrocos hoje e disputa uma semifinal na quarta-feira.

Veja outros destaques:

SEGUNDA, 30

UOL e Folha promovem debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo.