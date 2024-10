O eleitor que já decidiu o voto em São Paulo não mudará de ideia se o seu escolhido sair do último debate com um empate. O indeciso é diferente. Espera algo mais. Quem chega à beira da urna flertando com o ponto de interrogação —coisa de um terço do eleitorado— exige dos candidatos um desempenho mais do que convincente no debate da Globo. É para os indecisos que os candidatos precisam jogar, não para suas torcidas. O nó da eleição de domingo pode ser desatado na noite desta quinta-feira. O 11º debate é a última grande janela para a sedução de não convertidos.