Homenagem nos EUA marca o resgate internacional de Carolina Maria de Jesus

O evento foi idealizado pelo grupo Mulheres na Escrita, que organizou a primeira feira do livro da Língua Portuguesa com foco em mulheres escritoras em Nova York, em 2019. O grupo promove a leitura e a escrita, estimulando que mais mulheres da lusofonia tirem seus textos das gavetas, dando voz às narrativas femininas.

Também atua no evento Suzane Sena, uma produtora cultural brasileira radicada em Nova York. "Este é um projeto de reparação histórica, iluminando a memória e as obras de nossa grande escritora que retratou com força e coragem a dura realidade das mulheres periféricas do nosso país durante meados do século 20", diz Suzane.

A programação

Com o apoio do consulado brasileiro em New York e da embaixada brasileira em Washington DC, os eventos começam no dia 15 de outubro, na Columbia University (Nova York). No dia 16, o debate ocorre no The People's Forum. O painel itinerante termina no dia 17, na Georgetown University, em Washington DC.

"Carolina de Jesus está entre os mais importantes nomes da cultura brasileira, mulher negra de origem popular pioneira na literatura, área que ainda carece de diversidade. Isso atraiu parceiros de peso, como algumas das mais prestigiadas instituições de ensino superior do mundo", diz Suzane.

"Quarto de Despejo", traduzido para o inglês como "Child of the Dark", tem versões em 13 idiomas, levando a realidade das favelas brasileiras para o mundo. Para os especialistas, a escrita de Carolina ajudou a despertar a consciência sobre as questões sociais no Brasil e em outros países em desenvolvimento.