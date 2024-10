Brasileiros na Argentina usam poupança e cortam mercado para pagar contas

Receber em peso argentino nunca havia sido um problema para o brasileiro, porque os salários formais na Argentina acompanhavam a inflação. Além disso, o Estado fornecia subsídios e controlava os preços.

Porém, esse cenário mudou desde que o governo Javier Milei assumiu, no final de 2023. O custo de vida do brasileiro quadruplicou, e ele precisou, pela primeira vez, retirar dinheiro da reserva financeira que mantém no Brasil.

"Precisei mudar de apartamento por causa dos constantes aumentos e da dolarização dos aluguéis. Pela primeira vez, recorri à minha reserva de emergência no Brasil", disse Cristóvão, que conta ter diminuído as compras no supermercado. "Antes fazia compra mensal, hoje em dia, a compra é semanal e foi reduzida ao essencial", disse.

Amante declarado de Buenos Aires, o brasileiro afirma que, se não fosse a instabilidade econômica, a capital argentina seria seu lar "para sempre". " Tenho mais qualidade de vida aqui do que tinha em São Paulo. Mas, infelizmente, com a economia como está este ano, penso em ir embora antes do que imaginava", disse.

Política cambial encareceu Argentina

As explicações para a queda do real no câmbio blue envolvem uma série de fatores.