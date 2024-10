Debate da Globo no Rio terá 'guru' com Paes e família Bolsonaro com Ramagem

O debate está marcado para as 22h, será mediado pela apresentadora Ana Paula Araújo e terá quatro blocos com perguntas.

Principal alvo, Paes deve defender legado

Paes deve ser o principal alvo no confronto da TV Globo. O prefeito vai defender o legado de seu governo —o terceiro à frente da prefeitura do Rio—, focar em avanços nas áreas de saúde, educação e transporte e dizer que pegou uma cidade quebrada, com serviços abandonados após a gestão de Marcelo Crivella (Republicanos).

Ao longo da campanha, Paes tem ainda responsabilizado o governador Cláudio Castro (PL) pelo problema da segurança pública no Rio. Além disso, o prefeito deve insistir no "risco" de a população eleger um político com pouca ou nenhuma experiência, associando os casos de Crivella, Castro e do ex-governador Wilson Witzel, todos aliados de Ramagem e dos Bolsonaro.

Por sua vez, Ramagem deve focar o discurso nas críticas à gestão Paes, em especial nas falhas no sistema de transporte do BRT, na política de habitação e, principalmente, na segurança pública. Neste ponto, Ramagem costuma enfatizar que questões de zeladoria, como a iluminação pública, e o trabalho da Guarda Municipal ficam sob a alçada do prefeito.

Os ataques mais agressivos contra Paes devem ficar a cargo do deputado estadual Rodrigo Amorim (União), como aconteceu no primeiro debate, da TV Bandeirantes. Na ocasião, Amorim se contrapôs bastante também com Tarcísio Motta; agora, a dúvida é se ele vai continuar tentando desidratar o oponente do PSOL ou se vai concentrar a energia no prefeito justamente para não tirar votos de Motta e ajudar a forçar um segundo turno.