O debate da TV Globo teve como atração principal o confronto em que Guilherme Boulos prevaleceu sobre Pablo Marçal por pontos. No papel de coadjante, Ricardo Nunes entrou na briga com a cara. Desafiado por Boulos a explicar seu desapreço pelas mulheres, Marçal golpeou Nunes: "Quem não gosta de mulher aqui é alguém que tem boletim de ocorrência por agressão, por violência doméstica." Calibrado pelo tríplice empate do Datafolha, o debate começou morno e propositivo. Até Marçal, cujo viés da alta esbarra numa rejeição de 53%, simulou preocupação com os problemas de São Paulo. Tabata Amaral, agarrada aos 11% que obteve no Datafolha, fez cara feia para o voto útil. Datena fez figuração. Depois do segundo bloco, com a audiência em queda, os ânimos ferveram.