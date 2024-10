Mulheres concorrem a vices na eleição da capital mais feminina do Brasil

As mulheres negras, portanto, estão no centro da vida cultural, econômica e social da capital baiana. No entanto, essa proporcionalidade massiva na sociedade não se reflete na política, particularmente nas eleições municipais de 2024, onde elas ocupam apenas a posição de vice nas principais chapas.

As candidatas à vice, além de atenderem à obrigatoriedade da legislação, funcionam como pontes para discussão de debates centrais para cidade como geração de emprego e renda - Salvador é recordista de mulheres chefes de família - e educação, já que a pauta sobre creches e escolas públicas municipais é fundamental para a inserção feminina no mercado de trabalho. Assim, os partidos políticos em Salvador foram buscar mulheres com perfis de ativismo e reconhecidos trabalhos sociais, tentando se valer da identificação das eleitoras.

Perfis das vices candidatas

A educadora popular e coordenadora do MSTB (Movimento Sem Teto na Bahia), Miralva Alves Nascimento, a Dona Mira, concorre com Kleber Rosa, em uma chapa negra e genuína do PSOL. Doutora em ciências sociais e militante do MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra), Fabya Reis (PT) integra a chapa com Geraldo Júnior (MDB), com apoio do atual governador da Bahia, Jeronimo Rodrigues (PT), do qual era secretária estadual de Assistência e Desenvolvimento Social. Já Ana Paula Matos (PDT), que disputa a reeleição ao lado de Bruno Reis (União Brasil), atual prefeito, exerceu diversos cargos na gestão municipal, incluindo a Secretaria Municipal da Saúde. Ela também foi vice na candidatura de Ciro Gomes à presidência da República em 2022.

As três candidatas, autodeclaradas negras, possuem qualificações suficientes para encabeçar chapas ao Executivo, porém são limitadas pelo poder patriarcal que impera nos partidos políticos brasileiros. A escolha de mulheres negras para esses cargos é um gesto calculado de tentativa de atração do eleitorado feminino sem, de fato, romper com uma estrutura machista e racista que mantém homens, na maioria brancos, em posições centrais de comando.

Avanço limitado de candidaturas de mulheres

Dados do TSE mostram que a proporção de candidatas mulheres cresceu muito pouco neste ano na comparação com 2020. Mesmo representando 51% da população brasileira, nas eleições municipais deste ano, as mulheres são 15% das candidaturas à prefeitura em todo o país, 23% das candidaturas a vice e 35% das candidaturas à vereança.