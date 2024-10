Embolados nas pesquisas, candidatos tentam limitar perda de votos em debate

Guilherme Boulos (PSOL) chamou Marçal de "lobo em pele de cordeiro" e Tabata Amaral (PSB) ressaltou o que chamou de "gesso cenográfico" após a cadeirada.

Provocado, o candidato do PRTB então foi para cima e voltou a citar o episódio do boletim de ocorrência feito pela mulher do prefeito Ricardo Nunes (MDB) e as acusações, sem provas, contra Boulos de uso de drogas.

Boulos aproveitou o confronto para se vacinar contra possíveis provocações de Marçal. Chegou até a apresentar um exame toxicológico. Nunes já havia feito isso no início da campanha.

Marçal não cumpriu a ameaça de falar sobre o episódio da internação de Boulos por depressão.

Seu prontuário médico já havia sido divulgado pelo UOL, mostrando que se tratava de uma depressão moderada e que o candidato havia ficado internado por apenas uma semana na adolescência.

Em queda nas pesquisas, Nunes se aproveitou do formato mais rígido do debate e não ficou tão acuado. Utilizou as considerações finais para esclarecer a questão do BO da esposa e dizer que não houve agressão física.