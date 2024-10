Boulos vence o debate na Globo, o 'coach' arrega, e Nunes fica na defensiva

Entre os três candidatos com chances de figurar no segundo turno na disputa pela Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL) teve de longe o melhor desempenho no debate na Globo, no fim da noite desta quinta. Pablo Marçal (PRTB), embora em pele de cordeiro — o lobo bobo chegou a se manifestar, mas não "prosperou", para usar um verbo de que ele gosta muito —, não comprometeu, dado o seu público. Ricardo Nunes (MDB) não conseguiu sair da defensiva. Desempenho fraco.

Se os números do Datafolha congelam um instante de uma dinâmica e se o evento interfere em alguma coisa, então não há razão para Boulos parar de crescer - 26% na pesquisa — e para Nunes parar de cair: 24%. Ainda que eu esteja como naquela música de Chico Buarque e Ruy Guerra sobre a diferença entre intenção e gesto, tenho de escrever: Marçal teve a melhor performance na comparação com a sua própria e horrível persona publica em outros debates, embora muito mais acanhado e visivelmente nervoso. O "coach" tremeu. Escolheu experimentar o lugar da vítima. Se notaram, o "libertário" ameaçou criar uma empresa municipal de saneamento, entre outras bobagens. Santo Deus!

José Luiz Datena (PSDB) bordou a sua fala com comentários genéricos, visivelmente fora de um lugar que conhece bem, onde tem retórica contundente. Não ali. Tabata Amaral (PSB) não se elegerá desta feita, mas não será por falta de propostas. Eu diria que ela promove uma espécie de vertigem de soluções para todos os males da cidade e do mundo, sempre com uma inflexão de primeira aluna da sala muito ciosa de sua sapiência. Na vida, funciona, e ela é a prova. Na política, dadas as suas grandes ambições, terá de aprender a dosar o excesso de solucionáticas para tantas problemáticas.