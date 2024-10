As ofensas, quando reiteradamente ignoradas, têm um efeito inexorável. O ofendido acaba merecendo. O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, acusou Lula de ser um "agente da Cia". Incluiu o presidente do Chile, Gabriel Boric, entre os chefes de Estado que operam sob o comando do serviço de inteligência dos Estados Unidos. A paulada em Lula foi desferida apenas três dias depois de o Brasil ter presenteado a Venezuela com um posicionamento vexatório no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Absteve-se de votar a favor da renovação por mais dois anos da missão do Alto-Comissariado das Nações Unidas que investiga violações aos direitos humanos da ditadura venezuelana. O Chile ajudou a aprovar a resolução.