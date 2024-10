Procurador-geral da Venezuela diz que Lula é um agente da CIA

CARACAS (Reuters) - O procurador-geral da Venezuela, Tarek Saab, criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo que ele se intromete em assuntos internos do país vizinho e acusando-o de ter se tornado um agente "capturado pela CIA" e pelos Estados Unidos.

Em uma entrevista divulgada no domingo pela rede de televisão Globovisión, próxima do governo, Saab disse que, além de Lula, o presidente do Chile, Gabriel Boric, era outro porta-voz de "uma esquerda" que representa a inteligência dos Estados Unidos na região.

"Essa esquerda capturada pela CIA e pelos Estados Unidos na América Latina tem dois porta-vozes que são o Lula, que não é o mesmo de jeito algum, nem fisicamente, nem no jeito que se expressa", disse Saab.