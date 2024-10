A opinião de Tarcísio de Freitas sobre a Enel mudou de patamar. Em menos de um ano, entre o temporal de novembro do ano passado e a tempestade da última sexta-feira, a posição do governador de São Paulo sobre a concessionária de energia elétrica evoluiu da fase da indulgência absoluta para o estágio do mata e esfola. No temporal de 2023, 4,2 milhões de imóveis residenciais e comerciais ficaram sem energia elétrica em 27 municípios do Estado —metade apenas na região metropolitana da capital. Muitos permaneceram à luz de velas por cinco dias. Tarcísio atribuiu o breu a uma inusitada "questão arbórea".