Bolsonaristas atacam livro erótico de Noman, que rebate: 'Aumentou a venda'

Aliados do candidato Bruno Engler (PL) estão espalhando nas redes sociais trechos do livro "Cobiça", escrito pelo prefeito Fuad Noman (PSD). Os dois se enfrentam no segundo turno pela prefeitura de Belo Horizonte. Engler tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Publicado em 2020, o livro é um romance com várias passagens de conteúdo sexual. Questionado na sabatina UOL/Folha sobre como está reagindo aos ataques, Noman respondeu:

"Rindo. É a única coisa que eu posso fazer. Quem nunca leu Nelson Rodrigues? Eu estou até gostando que está aumentando as vendas."