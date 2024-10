Apagão: Tarcísio vai da 'questão arbórea' para o expurgo da Enel

Nesta terça-feira, com a impaciência dos consumidores a pino, Tarcísio cobrou ações mais firmes do governo Lula. Lembrou que a legislação prevê uma gradação de punições para a inépcia reincidente —da "intervenção na concessão" à abertura de um "processo de caducidade". Caducidade, explicou o governador, é um outro nome para a extinção do contrato com a concessionária.

Tarcísio vê um "jogo de empurra" entre o Ministério de Minas e Energia e a Aneel, agência que deveria fiscalizar o setor elétrico. Defende que o Tribunal de Contas da União entre em cena para interromper a pantomima.

Ironicamente, a Aneel é dirigida por Sandoval Feitosa, indicado sob a Presidência do aliado Bolsonaro. A pasta de Minas e Energia é comandada por Alexandre Silveira, guindado à Esplanada de Lula na cota do PSD de Gilberto Kassab, homem forte do secretariado de Tarcísio.

Com tantas conexões, o governador faria um bem a si mesmo se esquecesse por um instante o fator eleitoral. Nessa hipótese, poderia evoluir da retórica ácida para um diálogo com Lula. Bem-sucedida, a articulação talvez substituísse os golpes de barriga por algo que se pareça com uma solução.