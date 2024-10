Fazenda leva cardápio de emagrecimento do governo para Lula escolher

A Fazenda também espera contar com um apoio raro ao governo para aprovar as medidas entre os parlamentares: empresários e entidades empresariais que preferem ver o governo cortando despesas do que aumentando impostos e contribuições. O lobby empresarial pelo cardápio de emagrecimento já está em ação. Basta ver a lista dos maiores doadores na eleição municipal.

É um momento delicado para o governo, que vem de um resultado negativo nas urnas. Vai ter que comprar brigas com o Judiciário, talvez com os militares, negociar com os novos comandantes do Congresso e vender à sociedade medidas impopulares.

O risco de indigestão é grande, mas a alternativa (não fazer nada) é pior. A eleição de prefeitos e as pesquisas de popularidade do governo mostraram que as velhas fórmulas para ganhar a opinião pública não funcionam mais como antes. Se não agir logo, Lula terá uma batalha de morro acima em 2026.

O Análise da Notícia vai ao ar às terças e quartas, às 13h e às 14h30.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja abaixo o programa na íntegra: