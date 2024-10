Apagão de SP vira pretexto para solução simples e errada de Lula Para cada problema complexo surgido na administração pública há sempre uma solução simples, rápida e errada. É o que ocorre no momento com a crise provocada pelo apagão de São Paulo. A legislação impôs a Lula o convívio com dirigentes escolhidos sob Bolsonaro para a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Aneel. Anespinhado, Lula encomendou à Advocacia-geral da União estudos para reformular o funcionamento de todas as agências reguladoras. Veja o texto completo de Josias de Souza