Risco de temporal com novo apagão na sexta em SP preocupa Nunes e Tarcísio

Kennedy lembrou que os resultados do temporal viraram um debate político-eleitoral, que vem em boa hora.

Ainda bem que virou um tema político-eleitoral. Por exemplo, as campanhas não estavam falando das enchentes no Rio Grande do Sul, não estavam falando das secas e das queimadas, não estavam falando da emergência climática. Vem esse temporal, vem esse apagão e pela dimensão que ele causou, inclusive pelos danos que causou nas áreas mais ricas, isso ganhou uma indignação muito maior.

Então, é importante que haja um debate político-eleitoral sobre isso, não tem nada de errado. Esse fetiche técnico esconde discussões que são reais. Parece que tudo é técnico. (...) Então, esse debate supostamente técnico, muitas vezes ele causa um dano político e econômico muito pior do que uma discussão aberta e franca do ponto de vista político eleitoral. Kennedy Alencar, colunista do UOL

Por chamar a atenção da sociedade no momento de decidir quem vai comandar a cidade nos próximos quatro anos, o debate acaba obrigando todas as esferas do governo a se mobilizar.

E é isso o que a prefeitura e o governo do estado estão fazendo agora, mobilizando Defesa Civil, tentando se preparar, se mexendo, porque sabe que pode ter um dano eleitoral a campanha do prefeito que, segundo o último Datafolha estava liderando com uma folga de 22 pontos sobre o Boulos. (...) Prefeitura está mobilizada, o governo do estado está mobilizado (...).