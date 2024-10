Haddad aproveita resultado das urnas e se move para o centro

Kassab não foi o único a entrar na dança do pragmatismo político após avaliar o resultado das urnas. Rival e dono do PL, Valdemar Costa Neto também percebeu que o caminho de seu partido no futuro é menos Bolsonaro e mais Rogerio Marinho. Disse preferir o senador potiguar a Eduardo Bolsonaro como sucessor (se um dia vier a faltar). E por quê? A resposta é meio óbvia.

Tanto Bolsonaro quanto Marinho são políticos profissionais, mas só Marinho pode ser chamado de profissional na política. Formalmente, Valdemar quer "exportar" Eduardo: "(…) atue como um embaixador internacional do PL". Bem longe do centro do poder. Prefere Marinho porque sabe que, para o PL crescer suas chances eleitorais em 2026, o partido precisa se aproximar do "centro".

Valdemar, mesmo elogiando, aproveitou para chamar de "radical" expoentes ideológicos do PL, como Nikolas Ferreira. São os que fazem campanha contra o PSD de Kassab e não aceitam alianças eleitorais com partidos que não sejam francamente de direita.

Outro que leu corretamente as urnas e agiu rapidamente foi o presidenta da Câmara, Arthur Lira (PP). Percebeu o PSD e Kassab fortalecidos e tratou de propor uma aliança para elegerem juntos seu sucessor no segundo cargo mais importante da República - antes que o governo fizesse a mesma coisa.

O problema é que Lira não abre mão de eleger Hugo Motta (Republicanos) para substituí-lo, e Kassab tem chance de emplacar um deputado do seu partido, Antônio Brito. Lira demonstra pressa para fechar a aliança. Kassab não.

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad tem uma nova agenda de reformas que precisa aprovar no Congresso. O conteúdo ainda depende do aval de Lula, mas não será muito popular. Passa por rever benefícios sociais como o BPC e o seguro-desemprego — embora o que vá chamar mais atenção é a tentativa de regulamentar os super salários do Judiciário.