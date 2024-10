Eleitor de Lula não o colocou na Presidência para cortar educação e saúde

É óbvio que o governo Lula não faz as mesmas loucuras que o governo Bolsonaro em termos de responsabilidade fiscal. A Faria Lima fechou os olhos para as estripulias de Paulo Guedes em nome da reeleição do "mito" e agora alerta o fim do mundo por causa de comentários do petista.

Dito isso, vale reforçar que o eleitor do atual presidente não o colocou lá para cortar orçamento de educação e saúde de pobre, nem tungar o pagamento do BPC (voltado a idosos e pessoas com deficiência miseráveis), muito menos o seguro-desemprego (que, como o nome já diz, banca quem foi lançado à própria sorte), como defendem alguns. Para isso, faria mais sentido ter deixado o Jair.

Há gente boa e realmente preocupada com o país entre os que defendem que Lula deve aceitar cortes agora, garantir que o Brasil alcance grau de investimento nas agências de risco e, então, com a entrada de recursos decorrentes disso, possa executar uma política social melhor. Faz sentido. O problema é que, nessa equação, não está o povaréu que, desde a ditadura, ouve que o bolo precisa primeiro crescer para, depois, ser dividido. E, assim como a espera pelo Godot, de Samuel Beckett, a fatia do bolo nunca chega.