Num sortilégio de São Pedro, a urucubaca climática revelou-se suprapartidária em São Paulo. As chuvas do final de semana não trouxeram o novo apagão temido por Ricardo Nunes. Dessa vez, encharcaram a agenda de Guilherme Boulos, forçando-o a cancelar na última hora as caminhadas que faria neste sábado em dois bairros periféricos, na companhia de Lula.

O corpo a corpo foi substituído por uma live, transmitida desde a casa de Lula na capital paulista. Lero vai, lero vem, Boulos disse duvidar das pesquisas de intenção de voto que atribuem vantagem a Nunes na corrida pela prefeitura. Boulos alegou que sua confiança na vitória se baseia no desejo de mudança que recolhe dos eleitores nas suas andanças por São Paulo.