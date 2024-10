Brasil passa de 800 denúncias de patrões coagindo voto de empregado em 2024

Para além de tiros, socos e outras agressões, há outra escalada de violência eleitoral nesta eleição, mais sutil, mas não menos danosa à democracia: o assédio contra trabalhadores. Dados do Ministério Público do Trabalho (MPT) apontam 801 denúncias registradas desse tipo de crime nesta eleição até o início da tarde deste sábado (19). São Paulo está em primeiro lugar, com 106, seguido por Bahia (94), Paraíba (44), Ceará e Rio de Janeiro (42), Paraná (40).

O Nordeste é a região à frente em número de denúncias, com 310, seguido pelo Sudeste, com 207. Foram 40 termos de ajustamento de conduta firmados e 28 ações ajuizadas pelo MPT. A instituição aguarda um aumento de tentativas de coação nesta reta final do segundo turno.

O ambiente de vale-tudo reforça a alguns empresários que eles podem atuar como coronéis, ameaçando seus empregados em troca de votos. Os casos que chegam ao MPT através de denúncias são apenas uma parte do assédio que, de forma silenciosa, pode evitar que a vontade desses trabalhadores seja traduzida pelas urnas.