Tiozão Bolsonaro deixa rastro de constrangimentos em São Paulo Bolsonaro tornou-se para Ricardo Nunes e Tarcísio de Freitas um tio excêntrico que é convidado para o churrasco porque, afinal, é parte da coligação. Sem saber muito bem como tratá-lo, esforçaram-se para não estimular suas esquisitices. Mas o capitão trouxe para São Paulo uma mochila pesada. A cinco dias do encerramento da campanha, deixou na cidade um rastro pegajoso de constrangimentos. Inelegível, Bolsonaro disse aos repórteres que a melhor opção da direita para 2026 é ele mesmo, "o messias". E Tarcísio: "O candidato a presidente é Bolsonaro". Estrela do inquérito sobre a trama golpista, o visitante insinuou novamente que houve fraude nas urnas de 2022. Instado a se manifestar, Nunes enfiou a cabeça na ambiguidade: "Tudo pode ser analisado. Mas eu não acompanhei esses casos com relação à votação". Veja o texto completo de Josias de Souza