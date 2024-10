PT não aceita acordo de Lira com o PL para aprovação da anistia a Bolsonaro

O líder do PL na Câmara, Altineu Cortês (RJ), também tem dito que só apoiará o candidato de Lira à sua sucessão no comando da Casa se for colocado em pauta o projeto de Anistia.

Nos bastidores - ou seja, ainda não oficialmente - o candidato de Lira é o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB).

O problema para Lira e o PL é que o PT é considerado o fiel da balança na escolha do futuro presidente da Câmara. O partido até admite apoiar Motta, mas com a garantia de que a PEC não será aprovada. A eleição ocorrerá em fevereiro.

Para o PT, ou o atual presidente da Câmara se compromete a arranjar votos para derrubar o texto em plenário definitivamente, ou o partido irá negociar com um candidato à sucessão de Arthur Lira que o projeto nem entre em pauta.

O presidente da Câmara disse ao PT que "resolverá o problema". Mas se ele ou Hugo Motta não derem garantia da derrubada da anistia, a bancada fechará apoio a quem se comprometer a não colocar o tema em votação.

Nesse caso, o poio do PT iria para os adversários de Motta na disputa pelo comando da Câmara. São eles, o líder do União Brasil, Elmar Nascimento (BA), e o líder do PSD, Antonio Brito (BA).