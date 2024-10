Se as últimas horas da rotina do deputado Gustavo Gayer fossem contadas num curta-metragem, o nome do filme seria "Deus e o diabo na Terra Plana do bolsonarismo." Do dia para a noite, Gayer foi figurante num palanque de aparência imaculada e protagonista de um caso de polícia. Na manhã desta quinta-feira, Gayer foi acordado pelos rapazes da Polícia Federal. Descobriu que é a principal estrela de um inquérito que apura desvios no uso da chamada cota parlamentar. Dinheiro público que deveria financiar as atividades vinculadas ao mandato parlamentar estariam sendo usadas para fins privados.