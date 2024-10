Patriotismo dos bolsonaristas mora dentro do déficit público

Se as últimas horas da rotina do deputado Gustavo Gayer fossem contadas num curta-metragem, o nome do filme seria "Deus e o diabo na Terra Plana do bolsonarismo." Do dia para a noite, Gayer foi figurante num palanque de aparência imaculada e protagonista de um caso de polícia.

Na manhã desta quinta-feira, Gayer foi acordado pelos rapazes da Polícia Federal. Descobriu que é a principal estrela de um inquérito que apura desvios no uso da chamada cota parlamentar. Dinheiro público que deveria financiar as atividades vinculadas ao mandato parlamentar estariam sendo usadas para fins privados.

Na véspera, o deputado havia ornamentado comício em que Michelle Bolsonaro e Damares Alves convocaram os cristãos para votar no candidato do bolsonarismo à prefeitura de Goiânia, Fred Rodrigues. Michelle insinuou que, além de Deus, seu marido também está na causa. "Em breve, termos a volta do capitão", disse ela.