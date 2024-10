STJ afasta segundo servidor suspeito de envolvimento em venda de decisões

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) instaurou um processo administrativo disciplinar na sexta-feira (25) e determinou o afastamento cautelar do segundo servidor suspeito de envolvimento em um esquema de venda de decisões dos gabinetes.

A servidora afastada atuava no gabinete do ministro do STJ Moura Ribeiro. Anteriormente, o STJ já havia afastado um servidor que passou pelos gabinetes das ministras Nancy Andrighi e Isabel Gallotti, além de dois desembargadores de Mato Grosso que atuavam como juízes auxiliares na Corte. O UOL revelou ontem novos detalhes dos diálogos que expõem o esquema de venda de decisões.

Em nota, o tribunal afirmou que tomou a medida para expandir as investigações sobre o esquema. "Até o momento, não há qualquer indício de envolvimento de ministros", disse o STJ. Ainda na nota, o tribunal disse que o processo disciplinar "seguirá as fases de instrução, defesa e relatório, garantindo-se, a um só tempo, os esclarecimentos necessários e a possibilidade do contraditório".