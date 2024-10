Caixa tirou do ar gastos com Pé-de-Meia após reportagem do UOL

O que diz a Caixa

Em nota, a Caixa informou que, "conforme disposto no art. 13 do Estatuto do Fipem, deve divulgar mensalmente informações sobre o valor do patrimônio do Fundo e o valor patrimonial da cota, não havendo previsão para divulgação de informações mensais sobre receitas e despesas".

"Enquanto Administrador do Fipe e Agente Financeiro Executor do Programa, o banco recepciona mensalmente do gestor do Programa Pé-de-Meia, o Ministério da Educação, a relação de estudantes para efeitos de crédito dos incentivos financeiros-educacionais, conforme disposto no art. 15 do Decreto n.º 11.901/2024, e Portaria MEC n.º 83, de 07/02/24" acrescentou a Caixa.