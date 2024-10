STF abriu ação por venda de decisão no STJ em 2008, mas não julgou ministro

Em 2007, quando a denúncia contra Medina estourou, o ministro ficou isolado no STJ. Agora, são investigados gabinetes de cinco ministros do tribunal pertencentes a grupos diferentes. Punir esses ministros seria o equivalente a punir o tribunal como um todo.

A ligação de ministros do STF com os colegas do STJ é intensa. Essa relação aparece ainda mais em momentos como o atual, em que duas vagas no STJ são disputadas. Ministros do STF costumam tentar interferir na disputa para emplacar candidatos com quem têm ligação.

Não será possível, no entanto, superar eventuais provas contundentes em nome das amizades. Ao contrário de mais de uma década atrás, o Judiciário é alvo de intenso escrutínio público hoje. Pode ser que o STF não queira dividir a fatura com o STJ pelos eventuais crimes cometidos na corte ao lado.