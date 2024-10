O último Datafolha de 2024 coloca Tarcísio de Freitas no centro do tabuleiro de 2026. O governador de São Paulo já havia tonificado sua musculatura política no primeiro turno. Contribuiu para a exclusão de Pablo Marçal do jogo eleitoral paulistano. Confirmando-se a reeleição de Ricardo Nunes, Tarcísio consolida-se como líder da direita no país. No placar dos votos válidos, Nunes (57%) está 14 pontos percentuais à frente de Guilherme Boulos (43%). Na última quinta-feira, a diferença era de 16 pontos. A oscilação dentro da margem de erro revela que saíram pela culatra os disparos do desafiante contra o prefeito no debate da sexta-feira, na Globo. A "entrevista de emprego" com Marçal rendeu a Boulos não votos, mas o constrangimento de qualificar o grotesco.