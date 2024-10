Apoio de Lula e repasses milionários: PT aposta alto contra fiasco no NE

Lula presente

Além disso, Lula fez comício em três dessas cinco cidades, além de ter gravado com os demais candidatos para tentar turbiná-los na votação.

Em 11 de outubro, o presidente esteve em Fortaleza, primeira parada do Nordeste, fez comício para uma multidão no centro da cidade e alfinetou o ex-governador Ciro Gomes (PDT). Aproveitou também para, no palco, chamar o candidato petista da cidade vizinha, Catanho, e fazer um elogio público a ele —o que, claro, foi parar nas redes sociais dele.

Cinco dias depois, Lula esteve em Natal, onde discursou em apoio à deputada federal Natália Bonavides, na zona norte. No dia seguinte (17), emendou viagem até Camaçari, onde fez outro discurso para Caetano.

Em todos os discursos, Lula fez questão de lembrar que seu aniversário é no dia 27, data do pleito, e que queria como "presente de aniversário" a vitória do candidato na cidade.