Por soja, MT enfraquece acordo que baixou desmatamento na Amazônia em 69%

No entanto, a nova legislação retira a concessão de incentivos fiscais a empresas que seguem os critérios da moratória. Entre as 24 signatárias da moratória, estão gigantes do setor, como Amaggi, Bunge, Cargill e Cofco.

De autoria do deputado estadual Gilberto Cattani (PL), a legislação aprovada atende aos anseios dos sojeiros, especialmente do norte de Mato Grosso, região de origem do parlamentar.

A lei vai prejudicar as empresas que evitam comprar de áreas devastadas e contribuir para o aumento das taxas de desmatamento em Mato Grosso, avalia o diretor-executivo da WWF no Brasil, Maurício Volvodic. "É um baita retrocesso, que vai na contramão de toda a discussão global", afirma. A organização ambientalista é uma das signatárias da moratória e representa a sociedade civil no acordo.

Foi sob pressão liderada pelas organizações da sociedade civil, alarmadas com o desmatamento da floresta provocado pela expansão das lavouras de soja no início dos anos 2000, que as empresas deram início às negociações que resultaram na moratória.

"Agora estamos em um contexto de emergência climática, e os entes públicos precisam aumentar a ambição das ações em vez de retroceder", afirma a coordenadora da área de florestas do Greenpeace, Cristiane Mazzetti. A organização também é signatária da moratória. "As propostas que querem flexibilizar a conservação ambiental deveriam ser vetadas", complementa.

Para a Abiove, entidade representante das principais processadoras de soja, a lei aprovada por Mato Grosso "pode representar um risco à reputação do país como um produtor sustentável". "A Moratória, sendo uma iniciativa multissetorial (não individual), não promove desequilíbrio, mas, ao contrário, viabiliza a competitividade do produto nacional estimulando o crescimento da produção", afirmou a associação.