Datafolha deixa Tarcísio a um passo de virar líder da direita

Há quatro anos, quando perdeu a prefeitura paulistana para Bruno Covas, Boulos obteve 40,6% dos votos válidos. Precisa arrancar das urnas deste domingo um percentual maior do que esse para salvar a condição de protagonista no debate sobre a modernização do discurso da esquerda. De resto, Boulos potencializará a derrota de Lula se sair de 2024 menor do que entrou.

Resta a Lula um consolo. Eventuais êxitos obtidos por Bolsonaro em outras praças serão ofuscados pela covardia exibida pelo capitão em São Paulo. Se o desembarque tardio de Bolsonaro na capital paulista serviu para alguma coisa foi para realçar a covardia que levou o aliado Silas Malafaia a chamá-lo de "porcaria de líder."

Até aqui, Lula deixava aberta a possibilidade de disputar um quarto mandato para livrar o país do risco de um retorno da extrema-direita ao Planalto. Esse pretexto ficou gasto. A esquerda foi empurada para o divã. E Bolsonaro, encerrado o processo eleitoral, fiicará mais próximo do banco de réus do Supremo Tribunal Federal do que dos palanques.

Na prática, o futuro de Tarcísio ficará nas mãos de Lula. Uma vitória de Nunes na capital, somada ao sucesso obtido no interior do estado pelos partidos abrigados sob o guarda-chuva do Palácio dos Bandeirantes, pavimenta a reeleição do governador em 2026. A troca do praticamente certo por uma aventura presidencial duvidosa passa a depender sobretudo do desempenho do governo Lula.