Não será fácil o convívio com um Bolsonaro indiciado e inelegível Pelo andar dos acontecimentos, é provável que Bolsonaro, indiciado nesta quinta-feira por tentar virar a mesa da democracia, seja condenado criminalmente ao longo do ano pré-eleitoral de 2025. Já estava inelegível até 2030. Pode pegar até 28 anos de cadeia. A nova conjuntura exige juízo da direita e também da esquerda. A direita precisará se endireitar. O arco democrático que devolveu Lula ao Planalto mostrou que o conservadorismo civilizado já havia abandonado Bolsonaro em 2022. Entretanto, o direitismo neandertal deu as caras no 8 de janeiro. Veja o texto completo de Josias de Souza