Não será fácil o convívio com um Bolsonaro indiciado e inelegível

Na seara da esquerda, se tiver saúde e desempenho, Lula será candidato à reeleição. Se tiver juízo, Lula aproveita a novidade para recompor o arco conservador que o reabilitou não por gostar dele, mas para se livrar do capitão.

Indiciado, Bolsonaro renovou a pose de perseguido político, atacando Alexandre de Moraes. O diabo é que a satanização de Xandão perdeu o nexo. A essa altura, os hipotéticos perseguidores do capitão já compõem uma legião.

A tropa dos pseudo-perseguidores inclui o delator Mauro Cid, os ex-comandantes militares que resistiram ao golpe -Freire Gomes, do Exército, e Baptista Júnior, da Aeronáutica—, os investigadores da Polícia Federal, as togas que avalizam os despachos de Moraes e o procurador-geral da República Paulo Gonet.

Foi Gonet quem autorizou as batidas policiais que resultaram na coleta de um impressionante conjunto probatório. Inclui minuta de golpe, mensagens, áudios, vídeos e até um plano escrito, impresso no Planalto, prevendo o assassinato de Lula, Alckmin e Moraes.

O Brasil terá que aprender a conviver com um Bolsonaro inelegível, indiciado e indefeso. Não será um convívio fácil. E ficará ainda mais complicado depois que o inidiciamento evoluir para a fase da denúncia, seguida da consequente abertura de uma ação penal e da provável condenação do réu e dos cúmplices do alto-comando do golpe.