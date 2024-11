Golpe de Bolsonaro tem sete generais, um almirante e maioria de militares

General AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA General ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA General LAERCIO VERGILIO General MARIO FERNANDES General NILTON DINIZ RODRIGUES General PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA General WALTER SOUZA BRAGA NETTO Almirante ALMIR GARNIER SANTOS Coronel ALEXANDRE CASTILHO BITENCOURT DA SILVA Coronel ANDERSON LIMA DE MOURA Coronel BERNARDO ROMAO CORREA NETTO Coronel CARLOS GIOVANI DELEVATI PASINI Coronel CLEVERSON NEY MAGALHÃES Coronel FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS Coronel MARCELO COSTA CÂMARA Tenente-coronel GUILHERME MARQUES DE ALMEIDA Tenente-coronel HÉLIO FERREIRA LIMA Tenente-coronel MAURO CESAR BARBOSA CID Tenente-coronel RONALD FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR Tenente-coronel SERGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS Major AILTON GONÇALVES MORAES BARROS Major ANGELO MARTINS DENICOLI Major RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA Capitão JAIR MESSIAS BOLSONARO Subtentente GIANCARLO GOMES RODRIGUES

Há militares legalistas que se moveram para impedir o golpe bolsonarista, inclusive alguns foram duramente atacados pelos militares golpistas, como mostram as investigações. E fincaram pé em seus comandos pela democracia. E precisam ser lembrados.

Mas é importante ressaltar que militares formam um dos pilares do bolsonarismo. O ex-presidente não criou a extrema direita golpista, apenas deu a ela organização e sentido através de sua eleição em 2018. Inclusive nas Forças Armadas.

Nos seus quatro anos de governo, Jair fechou uma sociedade com os militares, oferecendo cargos, vantagens na Reforma da Previdência, licitações suspeitas de produtos para levantar o moral do oficialato. Eles se beneficiaram de Viagra e próteses penianas, mas também de camarão e filé mignon e continuaram ganhando pensões especiais para filhas não casadas e acesso a hospitais especiais. Coronéis articularam bizarras reuniões em que se negociou com reverendos, servidores públicos e indicados de políticos, sobrepreço e propinas para a compra de doses de vacina contra a covid-19 enquanto pessoas morriam por falta de imunizante.

Bolsonaro atacou as urnas eletrônicas com a ajuda dos militares ao longo de anos. E, em, novembro de 2022, os comandantes das três forças soltaram uma nota com uma falácia absurda, apontando que o fato de não terem encontrado problemas nas urnas não significava que eles não existiam.

Após o segundo turno, as Forças Armadas deram uma passada de pano nos movimentos golpistas que acampavam em torno de quartéis e trancavam rodovias. Defenderam, em nota pública, que os atos eram legítimos, ignorando que eles não estavam pedindo mais arroz e feijão, educação ou saúde, mas um golpe de Estado com participação e prisão do presidente eleito. Esses "atos legítimos" desaguaram na tentativa de golpe.