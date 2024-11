Centrão quer Lira na Agricultura e Pacheco no Ministério da Justiça

O resultado das eleições municipais e as dificuldades do governo em conseguir implementar medidas que controlem os gastos públicos pressionam o Palácio do Planalto a fazer uma reforma ministerial para incorporar novos nomes do centro ao governo.

No Congresso e no mercado financeiro, as apostas são de que o presidente Lula (PT) não terá outra alternativa a não ser recompor o seu ministério para não aumentar o desgaste do governo e, consequentemente, não fortalecer a extrema-direita.

O ministro Paulo Pimenta disse à coluna, contudo, que "não" está nos planos do governo uma reforma ministerial.