Paulo Cunha Bueno, advogado de Bolsonaro, vê os militares indiciados no inquérito sobre a tentativa de golpe como fardos, não como aliados do seu cliente. Nesta sexta-feira, em entrevista à Globo News, o doutor jogou ao mar oficiais do Exército acusados pela Polícia Federal de planejar o assassinato de Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. "Quem seria o grande beneficiado?", indagou Paulo Bueno, antes de responder: "Segundo o plano do general Mário Fernandes, seria uma junta que seria criada após a ação do Plano Punhal Verde e Amarelo. E nessa junta não estava incluído o presidente Bolsonaro".