Temendo prisão, bolsonaristas recorrem a Trump e desinformação no exterior

Alguns dos principais aliados do ex-presidente indiciado por golpe de estado, Jair Bolsonaro, costuram a criação de uma narrativa no exterior de que o Brasil estaria vivendo uma suposta "ditadura" e que uma perseguição estaria ocorrendo contra o movimento de extrema direita. Para isso, usam peças de desinformação e sinalizam que irão desafiar a Justiça.

A aposta declarada e nos bastidores é de que a chegada ao poder de Donald Trump, nos EUA, possa colocar pressão no Brasil e evitar um desfecho negativo para o ex-presidente e seus aliados mais próximos, depois da divulgação do relatório da PF apontando como Bolsonaro teria atuado na trama golpista no Brasil.

Nas redes sociais, em encontros com movimentos políticos no exterior e em documentos entregues às organizações internacionais, parlamentares bolsonaristas insistem em comparar a situação do ex-presidente à repressão contra líderes da oposição na Venezuela, como Maria Corina Machado.