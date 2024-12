É nula a chance de Supremo tirar Moraes do encalço de Bolsonaro Bolsonaro procotocolou no Supremo Tribunal Federal, por meio dos seus advogados, mais um pedido de afastamento de Alexandre Moraes da relatoria do inquérito sobre a tentiva de golpe de Estado. Alega que o ministro não pode ser relator porque seria uma das "vítimas diretas" da trama que previa o seu sequestro e até a sua execução. Assinada pelo advogado Paulo Cunha Bueno e outros cinco defensores de Bolsonaro, a petição sustenta que há "inconstitucionalidade, ilegalidade e arbitrariedade" na manunteção de Moraes como relator. Nessa versão, o inquérito da Polícia Federal demonstraria o "claro e evidente interesse pessoal" do ministro no desfecho das investigações. Veja o texto completo de Josias de Souza