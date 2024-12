Pacificação do Brasil passa por generais golpistas condenados e no xilindró

Isso, claro, se não prosperar o conversê fajuto de anistia. Há militares, como Braga Netto, que caíram em desgraça com uma parte da cúpula fardada ao incentivar assédio contra militares que não aderiram ao golpismo, a exemplo do general Freire Gomes, então comandante do Exército. Outros ainda são bastante respeitados, como Augusto Heleno. Como isso não é um concurso de popularidade, mas sim um julgamento por golpe de Estado, o sentimento das tropas e da cúpula militar pouco deveria importar.

O que pode ajudar, neste momento, a encurtar a distância de Bolsonaro e dos generais golpistas para o xilindró é o clima de "salve-se quem puder" que está se instalando entre os antigos aliados.

Para surpresa de absolutamente ninguém, a defesa do ex-presidente está trabalhando com a ideia de "golpe dentro do golpe", ou seja, os militares usariam-no para assumirem o poder e, depois, o descartariam. Nessa narrativa, ele seria, ao lado do Estado democrático de direito, uma vítima.

"Quem seria o grande beneficiado? Segundo o plano do general Mario Fernandes, seria uma junta que seria criada após a ação do 'Plano Punhal Verde e Amarelo' e, nessa junta, não estava incluído o presidente Bolsonaro", disse um dos advogados de Bolsonaro, Paulo Amador da Cunha Bueno, em entrevista à GloboNews nesta sexta (29). Entre os militares, os generais Augusto Heleno e Braga Netto.

O próprio Braga Netto, após ser indiciado pela Polícia Federal, soltou uma nota mais preocupada em negar o "golpe do golpe", que já circulava pelas redes bolsonaristas, do que o golpe em si. E retrucou, dizendo que "manteve a lealdade ao presidente Bolsonaro até o final do governo, em dezembro de 2022, e a mantém até os dias atuais". Ou seja, um aviso de que o destino de um é o destino de todos.

Lembrando que o golpe não surgiu de um Bolsonaro que contaminou os militares ou de militares que manipularam o pobre Jair, mas é fruto de uma parceria entre os dois lados. Então, quanto mais brigarem, melhor para a democracia.