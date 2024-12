Ajuste: Haddad diz que PEC irá hoje e que Trump gera instabilidade

O ministério corre contra o tempo porque o Congresso entra de recesso no dia 22 de dezembro. A decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) de liberar as emendas — condição do Congresso para votação do pacote—, no entendimento do ministro, ajuda nesse ambiente político.

Taxação dos super ricos

Haddad também esclareceu à coluna que a taxação de quem ganha a partir de R$ 50 mil não irá atingir assalariados.

"Para quem vive de salário e tem um imposto retido na fonte, não há impacto nenhum. A medida é para a pessoa que tem, por exemplo, dez MEIs [microempreendedor individual], tem dez Super Simples. Aí, você vai ver o quanto ele paga de Imposto de Renda, não é nada. Então, é uma regra que foi muito conversada, inclusive para ver fora do Brasil como é que a coisa funcionaria, para evitar esse planejamento tributário", esclareceu.