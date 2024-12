Deputados ameaçam boicotar ajuste fiscal e Lula chama reunião de emergência

Os deputados estão ameaçando boicotar a aprovação do ajuste fiscal porque ficaram insatisfeitos com uma das exigências feitas pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Flavio Dino, para a liberação das emendas parlamentares.

A chegada de "recados" levou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a convocar uma reunião de emergência com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e com outros integrantes da articulação política no Palácio do Planalto.

A reação do Congresso frustrou as expectativas do governo, que calculava que a liberação do pagamento das emendas "melhoraria o clima" para aprovação do ajuste e do Orçamento de 2025.