A passagem de políticos por hospitais sempre tem um quê de teatralidade. Mas Lula exagera no espetáculo. Criou a UTI produtiva, um novo e revolucionário modelo de internação hospitalar. Nele, um presidente da República submetido a cuidados intensivos sanciona leis, edita decretos e orienta ministros entre uma cirurgia para drenar um coágulo no cérebro e uma embolização de artéria para tentar evitar novos. Na quarta-feira, ainda com um dreno enfiado na cabeça e preparando-se para o procedimento endovascular do dia seguinte, Lula assinou digitalmente dois atos de governo: a nova lei que cria mercado regulado de carbono e um decreto sobre o Comitê Interministerial para a Transformação Digital. Vale a pena ouvir o ministro Alexandre Padilha, coordenador político do Planatlo: "Tudo aquilo que tenha prazo para sanção, ele está assinando."