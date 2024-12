Governo acelera pagamento de emendas por pacote fiscal e chega a R$ 1,76 bi

De acordo com dados disponibilizados pelo ministério de Relações Institucionais, até a noite desta quinta (12), havia sido pagos R$ 228,6 milhões em emendas individuais, R$ 300,4 milhões em emendas de bancada e R$ 1,232 milhões em transferências especiais.

Deputados e senadores vêm reclamando do não pagamento das emendas e ameaçando boicotar a votação dos projetos de lei e da PEC (Proposta de Emenda Constitucional) do pacote de ajuste fiscal do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

A transferência dos recursos estava suspensa por decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Flávio Dino.